歌手のリアーナさん＝2月、米ニューヨーク市/Gilbert Flores/WWD/Getty Images（CNN）米カリフォルニア州ロサンゼルスで現地時間の8日午後、歌手リアーナさんの自宅を狙った発砲事件があり、30代の女が殺人未遂の容疑で逮捕された。ロサンゼルス警察によると、現地時間の午後1時20分ごろ、リアーナさんの自宅前のゲートに5〜7発の銃弾が撃ち込まれた。家そのものに被害はなかった。当時、家の中には人がいたものの、けが人はなかっ