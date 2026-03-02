大切な子どもの名前。もし、その名前が夫の不倫相手と同じ名前だったら……？今回は、不倫相手と同じ名前を娘につけられた人のエピソードをご紹介します。せめて名前だけでも？「夫の不倫が発覚。何年も関係を続けていたようです。そして不倫相手の名前は、娘と同じ『ありさ』でした……。娘の名前は夫がつけました。どうしてもこの名前がいいと言って、画数もよかったのでその名前に決めましたが、まさか不倫相手と同じ名前を娘