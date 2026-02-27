卵巣がんは進行すると様々な症状が出てきます。一例として腹水があるのですが、他にもどんな症状があるのか気になりますよね。 この記事では、卵巣がんの症状を解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「卵巣がん」による「腹水」が溜まるとどんな症状が現れる？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック） 筑波大学