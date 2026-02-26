人気音楽グループ「BTS」のメンバー、ジョングクさんがお酒を飲みながらライブ配信し、近況を報告する一方、所属事務所をめぐる葛藤や暴言を吐く場面もあり、ファンの間で波紋が広がっています。世界的人気グループ「BTS」のメンバー、ジョングクさんが26日未明、ライブ配信しました。ジョングクさんは友人や家族らとお酒を飲みながら、「2月は忙しかった。3月にも準備をたくさんしなければならない」と近況を報告。一方、過去に喫