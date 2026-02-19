【イタリア・ミラノ１８日（日本時間１９日）発】?五つ星ホテル問題?を直撃――。ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー男子準々決勝で、カナダがチェコを延長戦の末、４―３で撃破。２０１４年ソチ大会以来の優勝へ大きく前進した。世界最高峰・北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）でプレーする銀河系軍団は大会期間中、選手村ではなく最高級ホテルに宿泊。海外では批判の声も上がっている。そこで記者は渦中の代表選手を緊急取材