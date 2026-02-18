伊藤忠商事は１８日、中古品販売を手がけるブックオフグループホールディングス（ＧＨＤ）と資本業務提携を結んだと発表した。ブックオフＧＨＤの株式を議決権ベースで約５％取得し、中長期的な成長が見込める中古品市場での連携を強化する。株式は小学館と集英社、講談社の３社から取得する。取得額は十数億円程度とみられる。伊藤忠によると、物価高を背景に、割安な中古品の需要が世界的に高まっている。訪日外国人による