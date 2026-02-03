阿波市では、春の訪れを感じさせる「食用の菜の花」の収穫が今、ピークを迎えています。阿波市では、およそ80戸の農家が食用の菜の花を育てていて、出荷の最盛期を迎えています。阿波市阿波町の三橋幸男さんの10アールの畑では、病気に強い「寒咲21号」という品種を育てています。収穫作業は花が咲く前のつぼみを、一つずつ丁寧に摘み取っていきます。JA徳島県あわ市営農経済センターによりますと、「2026年は降