チリで空飛ぶ円盤型のＵＦＯが目撃され、ＳＮＳで話題になっている。南米メディア・ＲＥＤ４３ノティシアスが先日、報じた。チリ南部ラ・アラウカニア州カウティン県クラレウエで２４日、住民たちは説明のつかない航空現象を目撃した。円盤状の奇妙な物体が上空を飛行しているのが目撃され、人々の間に困惑が広がったという。目撃者のホアキン・ブレビス・モラレス氏は「私たちはクラレウエのスタジアムにいたのですが、その