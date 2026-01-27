1月26日の文化財防火デーにあわせて26日、吉野川市の神社で文化財を火災から守る訓練が行われました。吉野川市鴨島町の西麻植八幡神社で行われた訓練は、文化財保護と防火対策の重要性を広く認識してもらおうと、吉野川市が実施しました。神社の総代会や消防の職員ら24人が参加しておこなわれ、拝殿から出火したとの想定で、火事に気付いた地域住民が119番通報、文化財に見立てた箱を安全な場所に運ぶなど、万が一の際の動き