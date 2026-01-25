東都大学野球の青学大は２４日、相模原市内で本年度入部予定者の入寮式を行い、入部予定者７人が参加した。プロ注目で投打「二刀流」の新井瑛太（滝川）は「（ドラフト）１位で即戦力を目標に掲げている。１年生から自分の強みを生かして結果を残していきたい」と意気込んだ。投げては最速１５３キロ、打っては高校通算１５本塁打の逸材だが、１年時は外野手としての練習を優先する予定。野手としての憧れは阪神・近本だ。神戸