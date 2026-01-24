元バレーボール選手のワトソンさんが豪快な打撃を披露ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんがまさかの才能を見せた。23日（日本時間24日）までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。ドジャースタジアムで豪快なフルスイングを披露した。ワトソンさんは白いニットに黒いスキニー姿でドジャースタジアムに登場。バットを持って打席に立つと、豪快にスイング。打球が当たると