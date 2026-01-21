今シーズン例年より1か月早く警報が発表された、大分県内のインフルエンザは減少傾向から一転、5週ぶりに患者が増加しました。 【写真を見る】大分県内インフル患者「減少から一転」5週ぶり増加新学期早々8校で学級閉鎖、再流行の兆し 1月18日までの1週間に県内58の医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は1243人で、前の週から366人増加しました。県内では警報が続く中、12月中旬以降4週連続で患者が減少していま