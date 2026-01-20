（森本アナウンサー）「さて、きょうの県内はきのう暖かさが一転、気温が下がり寒かったですね」「ここからは、気象予報士の佐々木さんに、今回の寒波について解説してもらいます」 （佐々木気象予報士）「今回の寒波の特徴は何といっても、『居座る長さ』です」「こちらは、上空1500m付近の気温を色で示したものです」「赤い線、－6℃の線は平地で雪の目安。紫の線は－12℃平地で大雪の目安です」「この先