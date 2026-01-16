1月16日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「子供を起業家に育てる〜密着！神山まるごと高専〜」。日本は諸外国と比べ、起業家を志す人が少ないと言われている。そんな中、2023年、徳島・神山町に、日本初の“起業家を育成する”高専が開校した。その名も「神山まるごと高専」。学校のコンセプトは「モノをつくる力で、コトを起こす」で、全寮制・実質無償で学べる私立の高専だ。入試倍率が約10倍