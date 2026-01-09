2026年注目の人物をご紹介しています新春シリーズ「今年にかける」。最終回の1月9日は、女子柔道・藍住町出身の嘉重春樺選手です。2025年に世界選手権で初出場、初優勝。世界の頂点に立った彼女が、2026年目指すものとは。 柔道着の胸には日の丸。地元へ凱旋を果たした世界女王の表情には、貫録の微笑みがありました。たちまちできる人の波。 「お願いします」「まだやるよ」 女子柔道63キロ級・世界ランキング1位