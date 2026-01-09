2026年注目の人物をご紹介しています新春シリーズ「今年にかける」。



最終回の1月9日は、女子柔道・藍住町出身の嘉重春樺選手です。



2025年に世界選手権で初出場、初優勝。



世界の頂点に立った彼女が、2026年目指すものとは。

柔道着の胸には日の丸。



地元へ凱旋を果たした世界女王の表情には、貫録の微笑みがありました。



たちまちできる人の波。

「お願いします」

「まだやるよ」

女子柔道63キロ級・世界ランキング1位。



藍住町出身・嘉重春樺選手、25歳。



2025年に世界選手権で初出場、初優勝。



県出身選手としては初めての快挙でした。

「オリンピックに出てほしい。みんなで応援したい」

「憧れすぎる」

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「グランドスラム東京で勝って終われたのは自信にもなった。全体通して良い1年だった」



今や、向かうところ敵なしの嘉重選手。



世界選手権に続いて開かれた、12月のグランドスラム東京では、得意の寝技で、決勝を含む4試合をオール1本勝ち。



連覇を達成し、次回の世界選手権出場権を獲得しました。



しかし、63キロ級は国内の層が厚く、世界の上位を日本人選手が占めています。



女王といえども気が抜けません。

（女子63キロ級 世界ランク1位・嘉重春樺 選手）

「今、自分が評価されているのは、海外の大会で負けていないということだけだと思う」

「負けるとやはり『もしかすると、違う選手の方が良いかも』という評価、危機感は常にあって」

「もし、世界選手権前に負けたとしても、世界選手権だけは絶対に獲る」

（藍住真導スポーツ少年団・近藤秀作さん）

「毎年恒例の藍住真導スポーツ少年団・新年合同練習会、素晴らしい練習ができたら」

「藍住真導スポーツ少年団藍住中学校の卒業生、嘉重春樺選手日本のスーパートップ選手が、きょうみなさんのために練習来てくれている。一緒に練習してもらって良い思い出作ってもらえたら」

久しぶりの里帰りに、リラックスした表情。



一方、一緒に練習する子どもたちは、世界一の寝技を直に教わることのできるまたとない機会とあって、表情は真剣そのものです。

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「ありがとうございました、またやろう」

（一緒に練習した子ども）

「強かった、うれしかった」

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「今の子たちこんな寝技やるんだと、わたし小学校の時全然やってなかったので、なめてました」

立ち技の乱取りでも、嘉重選手は大人気。



手合わせが終わると、息つく間もなく子どもたちが群がります。



世界のトップとは思えぬ、気さくな、そして丁寧な指導に、子どもたちは時を忘れて練習に打ち込んでいました。

（教わった子ども）

「利き手を取る動作を教えてくれ、ためになった。すごくわかりやすくて良かった」

「返しのやり方や、相手を引き寄せるやり方を教えてもらった」



この日、気づけば稽古は2時間半も続いていました。

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「こういう姿を見て『わたしもなりたい』と思ってもらえたら良いと思い、恩返しじゃないが、そういう想いでやった」

夜。



家族や柔道関係者など70人が集まっての祝勝会。



その中に中学時代の恩師の姿がありました。

（藍住中柔道部の恩師・森口健司さん）

「（中学校）1年の時から、たった1人でも一生懸命やっていて」

「全国大会出て負けても結果出したから良いと思うが、負けたら彼女は泣く。中1から高い、高いレベルを目指していた」

「1人のファンとして応援しています」

あれよあれよという間に、世界のトップへと上り詰めたシンデレラガール。



しかし、ふるさとでの夜が明ければ、また日常と、過酷な練習の日々が待っています。

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「やっぱり、地元でこういうことをしてもらえるのはうれしいし、もっとがんばろうと思う」

2026年、当面の目標は10月の世界選手権での連覇。



そして2年後には、ロサンゼルスの青空へ、輝くような日の丸を。

（藍住町出身・嘉重春樺 選手）

「立ち技でもう少し良い柔道ができれば、もっと（得意の）寝技も活かせる。寝技も立ち技もできることを強みにしていきたい」

「10月に今より強くなっている姿を見せられるよう」

「最終目標は五輪で金メダルとること、それに向けて1つずつがんばっていきたい」

新春シリーズ「今年にかける」、最終回の9日は、女子柔道世界一、藍住町出身の嘉重春樺選手をご紹介しました。