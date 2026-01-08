上板町で1月8日に子牛の初セリがおこなわれ、一頭当たりの平均価格は2025年より10万円以上高い53万円弱で取り引きされました。上板町のJA全農とくしま、上板畜産センターは県内唯一の家畜市場です。8日は、2026年の最初のセリが行われ、県内外から食肉用の牛を育てる畜産農家24人が参加しました。参加者が牛乳で乾杯したあとセリに臨み、県内の生産者団体が持ち込んだ生後8か月から9か月の子牛、59頭を競り合いました。（子