新年2日目 鳴門市の大麻比古神社では多くの初詣客でにぎ新年2日目わいました。大麻さんの愛称で親しまれる鳴門市の大麻比古神社。元日に続いて2日も、今年1年の幸せを祈願する初詣客で賑わっていました。初詣に訪れた子どもは「字がうまくなるようにお願いしました」「楽しい1年にしたいです」と話していました。また高齢女性は「家族の健康と孫が受験があるので頑張ってくれたら」「物価も上がっていることですし落ち着いてくれた