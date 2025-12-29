歌手の小林幸子、ＧＡＣＫＴが出演する次世代スマホカードゲーム「Ｓｈａｄｏｗｖｅｒｓｅ：ＷｏｒｌｄｓＢｅｙｏｎｄ」の新ＴＶ―ＣＭが２９日から全国で放送される。同ＣＭでは、小林は鮮やかな水色のドレス、ＧＡＣＫＴはシックな黒い衣装を着用。オリジナル楽曲「シャドバ行進曲」を、息ぴったりのハーモニーとノリノリのパフォーマンスで披露している。撮影を振り返って、ＧＡＣＫＴは「やれることはやりました。（