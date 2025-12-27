２７日、タイ・チャンタブリ県の国境検問所で会談するタイのナタポン国防相（奥中央右）とカンボジアのティア・セイハ副首相兼国防相（奥中央左）。（チャンタブリ＝新華社記者／孫瑋彤）【新華社バンコク12月27日】タイとカンボジアの両国防相は27日、タイ東部チャンタブリ県の国境検問所で停戦に関する合意書に署名した。２７日、タイ・チャンタブリ県の会談が行われた会場。（チャンタブリ＝新華社記者／孫஡