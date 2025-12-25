気象庁は25日午後、近畿・中国地方に「低温と大雪に関する早期天候情報」を、また、四国・九州北部（山口県含む）・九州南部奄美・沖縄地方に「低温に関する早期天候情報」を発表しました。１月2日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。 【写真を見る】暖かい年末から一変、正月は「か