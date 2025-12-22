＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」に掲載したインタビューの完全版（後編）です。 脳研究の最前線を走り続ける脳研究者の池谷裕二氏に、3回にわたり、就活生とその保護者へのアドバイス聞いてきた。後編では、生成AI時代の仕事のありかたとその付き合い方についてお届けする。（取材・文／奥田由意、撮影／平野晋子）生成AI時代に求められるソー