キリンHDとパートナーシップ契約米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、キリンホールディングス株式会社の新たな広告塔となったニュースに反響が広がっている。同社が手掛ける「免疫ケア」の推進アンバサダーに就任。日本国内で話題を呼んだ他、米ファンからも反応が寄せられた。大谷は既に20社を超えるスポンサーと契約。各社のグローバル展開の“顔”を担っている。米経済誌「フォーブス」によると、大谷がスポンサーなど