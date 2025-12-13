超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #9』が12月12日に配信。新しいことに積極的に飛び込む名大生が一流企業から絶賛された。【映像】新しいことに積極的に飛び込む名大生のプレゼン同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなん