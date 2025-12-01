実写邦画歴代1位の興収173億円超を記録した李相日監督「国宝」が香港で11月13日から上映が続けられている。「悪魔と取引してたんや」という衝撃的なせりふから読み解く「鬼滅の刃」との共鳴、「覇王別姫」から続くアジア映画の系譜、そして雪のラストシーンが示す芸による救済まで、数字を超えた現象を深読みする。（本記事はネタバレを含みます）「国宝」の興行収入が実写邦画歴代1位に第98回アカデミー賞の国際長編映画賞部門に