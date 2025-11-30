◆明治安田Ｊ２リーグ第３８節札幌３−０愛媛（２９日・大和ハウスプレミストドーム）北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が、１３年間のプロ生活に別れを告げた。両膝を計５度手術した影響から今季限りでの引退を表明していたが、今季最終のホーム・愛媛戦で、ボランチとして３年ぶりに先発出場し、後半１３分までプレー。札幌一筋で公式戦通算２３０試合を戦い終え、ピッチを去った。試合は３―０で勝利。１６勝５