ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇÀ¿å¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤òÍè½µ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÀÇ¶â¤Ç¤ª¤³¤á·ôÇÛ¤ë¤È¡¢È¯¹Ô2ÃÄÂÎ¤ËÍø±×½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×µ­¼Ô¤ÎÌä¤¤¤ËÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÅú¤¨ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¼«ÂÎ¤¬¤ª¤³¤á·ô¤òºþ¤Ã¤ÆÇÛ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹