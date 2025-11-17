2025年11月15日、中国のゲーム専門メディア・遊民星空は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の胡蝶（こちょう）しのぶのキャラクターCMが公開されたことを紹介した。（本記事はネタバレを含みます）同日、記事は劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の蟲柱・胡蝶しのぶのキャラクターCMが、アニプレックスのYouTube公式チャンネルで公開されたことを紹介。「物語の始まりに立ち返り、しのぶが迎える必然の死