10月下旬にエチオピア人難民申請者の男を誤って釈放した刑務所＝10月29日、英南東部エセックス（共同）【ロンドン共同】英警察は5日、公然わいせつの罪でロンドンの刑務所で服役中だったアルジェリア国籍の男（24）が先月29日に誤って釈放されたと発表した。その後、詐欺罪で同じ刑務所に服役していた男（35）が3日に誤釈放されたことも発覚。英国では最近、誤釈放が相次いでおり、野党は再発を防げない政府への批判を強めている