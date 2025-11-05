参政党の梅村みずほ氏が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、政党の「マウントの取り合い」に否定的なスタンスを示した。 【写真】小野田氏の“イケメン”ぶり！若き日のGパン＆Tシャツ姿 梅村氏は3日、Xに「小野田紀美経済安全保障担当大臣を心から応援しています」と投稿。自身へのヤジに対して小野田氏から「重要な指摘!」「その通りだ!」となど激励があったとし「どれだけ心強かったかしれません」と感謝した。