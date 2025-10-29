ヘンリー王子、トビー・マグワイアさんら続々【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地ブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、7回途中4失点で降板した。ワールドシリーズ初登板初勝利とはいかなかったが、スタンドにはスターたちが二刀流の登板を見守った。前日に6時間半を超える死闘を制し迎えたこの日