妊娠を楽しみにしてくれる周囲の声はありがたいものの、あまりに期待されてしまうと、だんだんプレッシャーに感じてしまいますよね。それが義母の場合、なにを言われても嫌味に聞こえてしまいストレスが溜まってしまうようです。今回は、義母の妊活プレッシャーのせいで本気で離婚を考えた話をご紹介いたします。義母の妊活プレッシャーがストレスに「義母は『早く孫が見たい』と言って、子どもができるのを心待ちにしていました。