小泉進次郎氏（４４）の後任の鈴木憲和農水大臣（４３）が２２日の就任会見で、いまだお米の価格が５キロ４０００円超の水準であることは認識していると述べたうえで、米価高騰対策としての増産や備蓄米放出に否定的な見解を述べた。元農水官僚。「私たち農林水産省が価格にコミットすることは、政府の立場ですべきでないと考えます」「私の立場で価格が安いとか高いとか申し上げません。価格はマーケットの中で決まる」と述べ