青森テレビは10月20日、小山内悟社長にパワハラや不適切な言動があり、同日付で社長を辞任したと発表した。外部の弁護士による調査で、恫喝行為や不適切な発言があったと認定した。この電撃辞任劇の1カ月前、「週刊文春」が報じたのが、社長の不適切な言動が社員たちを悩ませ、退職者が相次いでいる現状だった。9月17日配信の「週刊文春 電子版」の記事より一部を抜粋してお届けする。（肩書、年齢は当時のまま）【写真】この記