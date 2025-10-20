ニューストップ > 国内ニュース > 徳島大学の低温バイオ室に男性遺体 大学関係者とみられ口や鼻から出… 119番 徳島県 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 徳島大学の低温バイオ室に男性遺体 大学関係者とみられ口や鼻から出血 2025年10月20日 18時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日、徳島大学の低温バイオ室で男性が倒れていると通報があった 現場で死亡が確認され、徳島名西署によると大学関係者とみられる 目立った外傷はなく、床でうつぶせに倒れて口や鼻から出血していた 記事を読む おすすめ記事 ギネス認定証とともに展示した花火写真、１件のクレームで撤去…写真家「納得いかない」 2025年10月19日 21時33分 ディーン・フジオカ 偽りない元妻への感謝…それでも「離婚決断」に至った背景 2025年10月20日 5時0分 「夜の営みも“最後まで”あります」32歳女性がChatGPTとの結婚を決めたワケ。3年半付き合った婚約者のことを相談したら… 2025年10月14日 15時54分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 運動会の写真をSNSでアップしたら……「それ止めて！ゾッとする」の声 保育園などが禁止する理由は？ 2025年10月20日 7時15分