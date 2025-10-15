Image: Belkin US ¤ó¤â¤¦¡¢Belkin¡Ê¥Ù¥ë¥­¥ó¡Ë¤Þ¤¿´ñÌ¯¤Ê¥­¥á¥éºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ºÇ½é¤Ï¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤³¤Á¤é¡£Belkin¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥×¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡ÖMagSafe¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆiPhone¤ò¥«¥á¥é¤Ã¤Ý¤¯»È¤¨¤ë¤è¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬Belkin¤Î¤¨¤é¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â