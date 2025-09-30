還暦を迎えた女優・沢口靖子（60）が、10月からフジテレビ系で放送される月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」への出演という新たな挑戦に踏み出す。制作会社プロデューサーがこう話す。【もっと読む】沢口靖子が大御所女優を怒らせた若い頃…新ドラマ主演で科捜研は終了か？「仕事の拠点だった京都のマンションを維持しつつも東京にも新たな住居を構え、本格的な2拠点生活を始めたようです。月9のギャラは１本150万円以上