NHK連続テレビ小説『アンパンドラマ』の最新話について、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが自身のチャンネルで配信した動画『【あんぱん】朝ドラ ９月１７日水曜日のあらすじネタバレ 第２５週 第１２３話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン』で、独自の予想や鋭い考察を織り交ぜ熱く語った。 動画冒頭、トケルさんは「今週第25週は、先週よりもさらに時間が経過している」と登場人