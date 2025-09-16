世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がボクシング界で最も権威ある専門誌「リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、階級差のない最強ランキング）で３位に後退した。発表された最新のＰＦＰランキングで史上初となる３階級での世界４団体王座統一を果たした世界スーパーミドル級４団体統一王者テレンス・クロフォード（米国）が１位に返り咲き。１位の世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシ