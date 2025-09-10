元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が9日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。妹・真央との“バチバチ”だった選手時代について告白した。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「スケート界でもバチバチのライバルとかいましたか？」と質問。浅田は「みんなライバルみたいな感じでした」と即答。「何十人も大会には出場するんですけど、世界大会に行けるのはトップの3人だけなので熾烈（しれつ