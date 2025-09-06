ニューストップ > 国内ニュース > 部屋の中で放火？81歳女性を殺害した疑いで、無職の51歳女逮捕 青森 青森県 時事ニュース 殺人事件 FNNプライムオンライン 部屋の中で放火？81歳女性を殺害した疑いで、無職の51歳女逮捕 青森 2025年9月6日 12時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 青森・八戸市での放火と殺人の疑いで、無職の51歳女が逮捕された事件 自宅アパートの隣の部屋に火をつけ、住人の81歳女性を殺害したとされる 被害女性の部屋には鍵がかかっておらず、室内から放火されたとみられている 記事を読む おすすめ記事 三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】 2025年9月6日 1時24分 死亡事例もある「チャーハン症候群」とは？ 加熱しても危険なセレウス菌食中毒の対策法 2025年9月1日 20時45分 「絶対に美談にしないで」横山裕が涙の完走、募金も7億超えの大団円も…やまぬ『24時間テレビ』マラソン企画の“存在意義”を問う声 2025年9月5日 19時30分 井川遥、氷河期世代の「ほんのり就職」エピ披露で「別の人が犠牲に」物議を醸した“かなりヤバい告白” 2025年9月5日 17時30分 芦田愛菜 現在の姿に衝撃広がる「どうしたの」「時の流れ…」大学進学から２年「めっちゃ綺麗すぎん？」 2025年9月6日 5時22分