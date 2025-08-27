子どもの頃に夢中で遊んだゲームのパッケージ。棚に並んでいるだけで誇らしく、ディスクを取り出すときのワクワク感まで覚えている人も多いのではないでしょうか。そんな“あの頃”の記憶を呼び覚ますカプセルトイが、8月第4週より登場しました。その名も「ゲームパッケージミニチュアチャーム（Playstation）」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■名作ぞろいのラインナップシークレットは伝説のタイ