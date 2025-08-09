大谷はすべてを野球に捧げ、二刀流で結果を残し続けている(C)Getty Images走塁コーチも人柄をベタ褒めだ。現地時間8月7日、ドジャースの一塁コーチを務めるクリス・ウッドウォード氏は、カナダスポーツラジオ局『Sportsnet 590 The FAN』の番組「Blair & Barker」にオンライン出演。その中で、「オオタニは自分のプレーに驚いたりしないのか？」と聞かれた同氏は、「あまりない（笑）」と答え、偉才の人間性を絶賛している