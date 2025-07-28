話題盛りだくさんだった格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．４真夏の喧嘩祭り」（２７日、さいたまスーパーアリーナ）から一夜明け、?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が忖たくなしの持論を展開した。大会終了直後、朝倉未来の勝因を雄弁に語った青木だが、それで終わるはずはなかった。続いて言及したのは、ＹＡ―ＭＡＮに敗れた試合後、引退を表明した金原正徳（４２）だ。同世代の選手がグローブを置いたこと