セブン−イレブン・ジャパン東京都千代田区）が、トラウトサーモンを使用した新商品「ブロッコリー＆サーモンタルタル」を7月29日に新発売します。新商品は、気温の上昇と共に需要が高まる野菜を使用した商品を企画する中で誕生。サーモンならではの食感と、脂がのったとろけるような味わいが特長のサンドイッチです。さっぱりとした後味のタルタルソースが効いた仕立てになっています。。担当者は「サーモンを使ったまる