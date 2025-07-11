「もうしょうがないね。マルティネスで勝つか負けるかですから」【もっと読む】巨人・田中将大「巨大不良債権化」という現実…阿部監督の“ちぐはぐ指令”に二軍首脳陣から大ヒンシュク9日の中日戦の九回に守護神マルティネスがまさかの逆転3ランを被弾し、2点リードを守り切れずに敗れた巨人。敗戦後の決まり文句となりつつある阿部慎之助監督の言葉に「ファン」が過激に反応した。指揮官の言動を伝えるスポーツ報知のネット