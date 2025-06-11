王毅外相＝3月【北京共同】中国王毅外相は10日、湖南省長沙で「中国アフリカ協力フォーラム」の閣僚会議に合わせ訪中しているアフリカ諸国の外相らと相次いで会談し、協力強化を確認した。「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国との関係を重視する姿勢を示すことで、米国に対抗する狙いがあるとみられる。王氏はセネガルのファル外相との会談で、同国の対中輸出が大幅増加したことに触れ「引き続きアフリカ諸国の現代