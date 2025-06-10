¥¢¥Ã¥×¥ë(Apple)¤Ï¡¢10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWDC 2025¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¡ÖiOS 26¡×¤ä¡ÖiPadOS 26¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïOS¤Î¼¡´ü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ÅÅÏÃÁê¼ê¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ÖÄÌÏÃ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡× ¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖiOS 26¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¤ËÄÌÏÃ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£ ¥é¥¤¥Ö¥Ü¥¤¥¹¥áー¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢È¯¿®¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤«Ìµ»ë¤ò¤¹¤ë