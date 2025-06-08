【漫画】本編を読む人生には思うようにいかず、孤独を感じる瞬間もある。そんな時、誰かと食べる美味しいごはんに力をもらった経験がある人もいるだろう。『スイート・ライムジュース 無敵の再会ごはん』（一初ゆずこ：漫画・原作、灯：漫画/KADOKAWA）は、人生に迷う女性2人が喫茶店を営みながら、それぞれ新しい道を探していく物語だ。頑固で堅実な性格の果澄と、自由奔放で美しい翠子。中学時代、果澄は自身の初恋相手を奪