タレントの壇蜜（44）が18日、文化放送大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。最近測った血圧について言及した。番組内でパーソナリティーの大竹まことが、壇蜜の日常生活のルーティンを読み上げる場面があった。それは「毎日起きたら血圧を測る。毎晩寝る数分前に軽いストレッチをする。帰宅後は手洗いうがいはもちろん、除菌ウエットティッシュで上着のさまざまな粒子たちを拭き取る。1日の睡眠時